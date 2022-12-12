Сонина Ирина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1957
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1957
Отец: Сонин Юрий Григорьевич
Мать: Сонина Анна Григориевна
Рождение ребёнка
31.08.1982
Дочь: Букасова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Костриченко Николай Владимирович
Рождение ребёнка
17.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костриченко Николай Владимирович
Евпатория, Евпатория, Республика Крым