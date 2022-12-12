Сонина Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСонина Ирина Юрьевна

Сонина Ирина Юрьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1957

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1957

Отец: Сонин Юрий Григорьевич

Мать: Сонина Анна Григориевна

Рождение ребёнка
31.08.1982

Дочь: Букасова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Костриченко Николай Владимирович

Рождение ребёнка
17.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костриченко Николай Владимирович

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close