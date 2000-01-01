Букасова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букасова Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1982

Отец: Костриченко Николай Владимирович

Мать: Сонина Ирина Юрьевна

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