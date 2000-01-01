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Букасова Наталья Николаевна
Букасова Наталья Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.08.1982
Пол
Женский
Отец
Костриченко Николай Владимирович
1957 г.р.
Мать
Сонина Ирина Юрьевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1982
Отец:
Костриченко Николай Владимирович
Мать:
Сонина Ирина Юрьевна
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