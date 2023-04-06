Назарова (Варганова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения02.03.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1835
Отец: Варгановъ Семенъ
Мать: Варганова Варвара
Бракосочетание
15.04.1851
Муж: Назаровъ Аполлонъ
Рождение ребёнка
12.10.1851
Дочь: Назарова Прасковья
Отец ребёнка: Назаровъ Аполлонъ
Рождение ребёнка
15.02.1853
Сын: Назаровъ Викторъ
Отец ребёнка: Назаровъ Аполлонъ
Рождение ребёнка
04.06.1858
Дочь: Суплотова Агриппина
Отец ребёнка: Назаровъ Аполлонъ
Рождение ребёнка
06.07.1862
Дочь: Кувшинова Ольга
Отец ребёнка: Назаровъ Аполлонъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурлакова Серафима
Отец ребёнка: Назаровъ Аполлонъ