Назарова (Варганова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Варганова) Евдокия

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.03.1835

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1835

Отец: Варгановъ Семенъ

Мать: Варганова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.04.1851

Муж: Назаровъ Аполлонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1851

Дочь: Назарова Прасковья

Отец ребёнка: Назаровъ Аполлонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1853

Сын: Назаровъ Викторъ

Отец ребёнка: Назаровъ Аполлонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1858

Дочь: Суплотова Агриппина

Отец ребёнка: Назаровъ Аполлонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1862

Дочь: Кувшинова Ольга

Отец ребёнка: Назаровъ Аполлонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурлакова Серафима

Отец ребёнка: Назаровъ Аполлонъ

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