Кувшинова (Назарова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Назарова) Ольга

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.07.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1862

Отец: Назаровъ Аполлонъ

Мать: Назарова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.02.1883

Муж: Кувшиновъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1883

Сын: Кувшиновъ Ефимъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1890

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1892

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1895

Сын: Кувшиновъ Трофимъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
24.11.1897

Дочь: Кувшинова Анастасия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1899

Дочь: Кувшинова Анастасия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1902

Сын: Кувшиновъ Степанъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1905

Сын: Кувшиновъ Николай

Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма

4-й Усерганской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувшиновъ Федоръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма

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