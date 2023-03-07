Кувшинова (Назарова) Ольга
Место рождения
Дата рождения06.07.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1862
Отец: Назаровъ Аполлонъ
Мать: Назарова Евдокия
Бракосочетание
14.02.1883
Муж: Кувшиновъ Кузьма
Рождение ребёнка
21.12.1883
Сын: Кувшиновъ Ефимъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма
Рождение ребёнка
06.07.1890
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма
Рождение ребёнка
01.12.1892
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма
Рождение ребёнка
09.04.1895
Сын: Кувшиновъ Трофимъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
24.11.1897
Дочь: Кувшинова Анастасия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма
Рождение ребёнка
30.11.1899
Дочь: Кувшинова Анастасия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1902
Сын: Кувшиновъ Степанъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма
Рождение ребёнка
02.12.1905
Сын: Кувшиновъ Николай
Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма
4-й Усерганской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувшиновъ Федоръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Кузьма