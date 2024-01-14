Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Около 1770 г.р.
Около 1779 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Лука

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Павел

Отец ребёнка: Яков

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Агафон

Отец ребёнка: Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков

Смерть
Неизвестно
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