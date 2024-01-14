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Анна
Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1737
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Лука
Мать
Не указана
Муж
Яков
Около 1736 г.р.
Дети
Павел
Около 1770 г.р.
Агафон
Около 1779 г.р.
Добавил:
МБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец:
Лука
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын:
Павел
Отец ребёнка:
Яков
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын:
Агафон
Отец ребёнка:
Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Яков
Смерть
Неизвестно
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