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Яков
Яков
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1736
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Дмитрий
До 1720 г.р.
Мать
Не указана
Жена
Анна
Около 1737 г.р.
Дети
Павел
Около 1770 г.р.
Агафон
Около 1779 г.р.
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец:
Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын:
Павел
Мать ребёнка:
Анна
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын:
Агафон
Мать ребёнка:
Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Анна
Смерть
Неизвестно
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