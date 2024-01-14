Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1720 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Около 1770 г.р.
Около 1779 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Павел

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Агафон

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
Неизвестно
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