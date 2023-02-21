Дурнева (Тамразян) Ангелина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнева (Тамразян) Ангелина Николаевна

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Место рождения

Ставропольский край, город Геогиевск

Дата рождения

01.11.1991

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1987 г.р.

Дети

2013 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1991

Отец: Тамразян Николай Оганесович

Мать: скрыто настройками приватности

Ставропольский край, город Геогиевск
Бракосочетание
10.08.2012

Муж: Дурнев Александр Александрович

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
15.01.2013

Дочь: Дурнева Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Дурнев Александр Александрович

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
21.08.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дурнев Александр Александрович

Подольск, Подольск, Московская область
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