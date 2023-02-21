Дурнева (Тамразян) Ангелина Николаевна
Место рожденияСтавропольский край, город Геогиевск
Дата рождения01.11.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1991
Отец: Тамразян Николай Оганесович
Мать: скрыто настройками приватности
Ставропольский край, город Геогиевск
Бракосочетание
10.08.2012
Рождение ребёнка
15.01.2013
Дочь: Дурнева Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Дурнев Александр Александрович
Рождение ребёнка
21.08.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дурнев Александр Александрович
Подольск, Подольск, Московская область