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Дурнева Анастасия Александровна
Дурнева Анастасия Александровна
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Место рождения
Курск
, город Курск, Курская область
Дата рождения
15.01.2013
Пол
Женский
Отец
Дурнев Александр Александрович
1987 г.р.
Мать
Дурнева (Тамразян) Ангелина Николаевна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.2013
Отец:
Дурнев Александр Александрович
Мать:
Дурнева Ангелина Николаевна
Курск
, город Курск, Курская область
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