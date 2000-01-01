Тамразян Николай Оганесович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамразян Николай Оганесович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1971

Отец: Тамразян Оганес

Мать: Тамразян Федрония

Рождение ребёнка
29.11.1990

Дочь: Смакограй Анжелика Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Гадрут
Рождение ребёнка
01.11.1991

Дочь: Дурнева Ангелина Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ставропольский край, город Геогиевск
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