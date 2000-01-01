Тамразян Николай Оганесович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1971
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1971
Отец: Тамразян Оганес
Мать: Тамразян Федрония
Рождение ребёнка
29.11.1990
Дочь: Смакограй Анжелика Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Гадрут
Рождение ребёнка
01.11.1991
Дочь: Дурнева Ангелина Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ставропольский край, город Геогиевск