Ерофеев (однодворец) Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиДо 1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Кислинская Евдокия Ерофеева
Мать ребёнка: Ерофеева Мария Евдокимовна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ерофеев (однодворец) Михаил Иванович
Мать ребёнка: Ерофеева Мария Евдокимовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ерофеева Мария Евдокимовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ерофеев (однодворец) Петр Иванович
Мать ребёнка: Ерофеева Мария Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1879