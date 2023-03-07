Ерофеев (однодворец) Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев (однодворец) Иван Степанович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

До 1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Ерофеев (однодворец) Степан Гаврилович

Мать: Ерофеева Прасковья Александровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Кислинская Евдокия Ерофеева

Мать ребёнка: Ерофеева Мария Евдокимовна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ерофеев (однодворец) Михаил Иванович

Мать ребёнка: Ерофеева Мария Евдокимовна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ерофеева Мария Евдокимовна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ерофеев (однодворец) Петр Иванович

Мать ребёнка: Ерофеева Мария Евдокимовна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева Мария Евдокимовна

Смерть
До 1879
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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