Ерофеева Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева Прасковья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Ерофеев (однодворец) Григорий Степанович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Степан Гаврилович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ерофеев (однодворец) Иван Степанович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Степан Гаврилович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ерофеев (однодворец) Петр Степанович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Степан Гаврилович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев (однодворец) Степан Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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