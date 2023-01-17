Ерофеев (однодворец) Степан Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ерофеев (однодворец) Григорий Степанович
Мать ребёнка: Ерофеева Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ерофеев (однодворец) Иван Степанович
Мать ребёнка: Ерофеева Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ерофеев (однодворец) Петр Степанович
Мать ребёнка: Ерофеева Прасковья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1835