Ерофеев (однодворец) Степан Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев (однодворец) Степан Гаврилович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Ерофеев (однодворец) Гавриил Васильевич

Мать: Ерофеева Анна Тихоновна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ерофеев (однодворец) Григорий Степанович

Мать ребёнка: Ерофеева Прасковья Александровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ерофеев (однодворец) Иван Степанович

Мать ребёнка: Ерофеева Прасковья Александровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ерофеев (однодворец) Петр Степанович

Мать ребёнка: Ерофеева Прасковья Александровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева Прасковья Александровна

Смерть
1835
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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