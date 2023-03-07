Старынкевич (STARYNKEVITCH) Дмитрий Сократович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старынкевич (STARYNKEVITCH) Дмитрий Сократович

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

11.02.1863

Дата смерти

01.03.1920

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

1825 г.р.

Жена

1866 г.р.
1898 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1863

Отец: Старынкевич Сократ Иванович

Мать: Старынкевич Татьяна Клементьевна

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
22.04.1887

Жена: Старынкевич Елена Константиновна

Varsovie (Pologne), Pologne
Рождение ребёнка
01.02.1888

Сын: Старынкевич Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Старынкевич Елена Константиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
31.12.1890

Дочь: Борнеман Ирина Дмитриенва

Мать ребёнка: Старынкевич Елена Константиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1892

Дочь: Ольденбург Ада Дмитриенва

Мать ребёнка: Старынкевич Елена Константиновна

Russia
Рождение ребёнка
02.11.1894

Дочь: Насонова Дебора Дмитриевна

Мать ребёнка: Старынкевич Елена Константиновна

Рождение ребёнка
24.06.1896

Сын: Старынкевич Сократ Дмитриевич

Мать ребёнка: Старынкевич Елена Константиновна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Хлопин Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Старынкевич Елена Константиновна

Бракосочетание
1919

Жена: Старынкевич Наталья Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-технолог
Смерть
01.03.1920
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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