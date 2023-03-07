Старынкевич (STARYNKEVITCH) Дмитрий Сократович
Место рождения
Дата рождения11.02.1863
Дата смерти01.03.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1863
Бракосочетание
22.04.1887
Varsovie (Pologne), Pologne
Рождение ребёнка
01.02.1888
Сын: Старынкевич Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Старынкевич Елена Константиновна
Рождение ребёнка
31.12.1890
Дочь: Борнеман Ирина Дмитриенва
Мать ребёнка: Старынкевич Елена Константиновна
Рождение ребёнка
24.11.1892
Дочь: Ольденбург Ада Дмитриенва
Мать ребёнка: Старынкевич Елена Константиновна
Russia
Рождение ребёнка
02.11.1894
Дочь: Насонова Дебора Дмитриевна
Мать ребёнка: Старынкевич Елена Константиновна
Рождение ребёнка
24.06.1896
Сын: Старынкевич Сократ Дмитриевич
Мать ребёнка: Старынкевич Елена Константиновна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Хлопин Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Старынкевич Елена Константиновна
Бракосочетание
1919
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-технолог
Смерть
01.03.1920
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область