Старынкевич Сократ Иванович
Место рождения
Дата рождения20.12.1820
Дата смерти23.08.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1856
Сын: Старынкевич Александр Сократович
Мать ребёнка: Старынкевич Татьяна Клементьевна
Рождение ребёнка
17.09.1858
Сын: Старынкевич Константин Сократович
Мать ребёнка: Старынкевич Татьяна Клементьевна
Рождение ребёнка
11.02.1863
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
08.09.1865
Дочь: Мария Сократовна
Мать ребёнка: Старынкевич Татьяна Клементьевна
Рождение ребёнка
03.10.1868
Сын: Старынкевич Павел Сократович
Мать ребёнка: Старынкевич Татьяна Клементьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Président de la ville de Varsovie
Смерть
23.08.1902
Warsaw, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland