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Старынкевич Сократ Иванович

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Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

20.12.1820

Дата смерти

23.08.1902

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.03.1856

Сын: Старынкевич Александр Сократович

Мать ребёнка: Старынкевич Татьяна Клементьевна

Рождение ребёнка
17.09.1858

Сын: Старынкевич Константин Сократович

Мать ребёнка: Старынкевич Татьяна Клементьевна

Рождение ребёнка
11.02.1863

Сын: Старынкевич (starynkevitch) Дмитрий Сократович

Мать ребёнка: Старынкевич Татьяна Клементьевна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
08.09.1865

Дочь: Мария Сократовна

Мать ребёнка: Старынкевич Татьяна Клементьевна

Рождение ребёнка
03.10.1868

Сын: Старынкевич Павел Сократович

Мать ребёнка: Старынкевич Татьяна Клементьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Président de la ville de Varsovie
Смерть
23.08.1902
Warsaw, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland
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