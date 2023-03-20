Старынкевич (Лебедевская) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старынкевич (Лебедевская) Елена Константиновна

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.02.1866

Дата смерти

16.06.1918

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
Médecin
Бракосочетание
22.04.1887

Муж: Старынкевич (STARYNKEVITCH) Дмитрий Сократович

Рождение ребёнка
01.02.1888

Сын: Старынкевич Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Старынкевич (STARYNKEVITCH) Дмитрий Сократович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.12.1890

Дочь: Борнеман (Старынкевич) Ирина Дмитриенва

Отец ребёнка: Старынкевич (STARYNKEVITCH) Дмитрий Сократович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.11.1892

Дочь: Ольденбург (Старынкевич) Ада Дмитриенва

Отец ребёнка: Старынкевич (STARYNKEVITCH) Дмитрий Сократович

Рождение ребёнка
02.11.1894

Дочь: Насонова (Старынкевич) Дебора Дмитриевна

Отец ребёнка: Старынкевич (STARYNKEVITCH) Дмитрий Сократович

Рождение ребёнка
24.06.1896

Сын: Старынкевич Сократ Дмитриевич

Отец ребёнка: Старынкевич (STARYNKEVITCH) Дмитрий Сократович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Хлопин (Старынкевич) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Старынкевич (STARYNKEVITCH) Дмитрий Сократович

Смерть
16.06.1918
Пушкин, Царскосельский уезд

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