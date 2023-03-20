Старынкевич (Лебедевская) Елена Константиновна
Место рождения
Дата рождения28.02.1866
Дата смерти16.06.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Médecin
Бракосочетание
22.04.1887
Рождение ребёнка
01.02.1888
Рождение ребёнка
31.12.1890
Дочь: Борнеман (Старынкевич) Ирина Дмитриенва
Отец ребёнка: Старынкевич (STARYNKEVITCH) Дмитрий Сократович
Рождение ребёнка
24.11.1892
Дочь: Ольденбург (Старынкевич) Ада Дмитриенва
Отец ребёнка: Старынкевич (STARYNKEVITCH) Дмитрий Сократович
Рождение ребёнка
02.11.1894
Рождение ребёнка
24.06.1896
Сын: Старынкевич Сократ Дмитриевич
Отец ребёнка: Старынкевич (STARYNKEVITCH) Дмитрий Сократович
Рождение ребёнка
1904
Смерть
16.06.1918
Пушкин, Царскосельский уезд