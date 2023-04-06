Беликов Аверьян Стефанович
Место рождения
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Рождение ребёнка
09.08.1873
Сын: Беликов Тихон Аверьянович
Мать ребёнка: Беликова Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
26.07.1875
Сын: Беликов Пантелеймон Аверьянович
Мать ребёнка: Беликова Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
18.12.1876
Дочь: Юлиана Аверьяновна
Мать ребёнка: Беликова Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
10.03.1881
Сын: Беликов Григорий Аверьянович
Мать ребёнка: Беликова Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
13.03.1883
Дочь: Екатерина Аверьяновна
Мать ребёнка: Беликова Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
25.04.1885
Дочь: Подзолкина Ирина Аверьяновна
Мать ребёнка: Беликова Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
15.08.1887
Сын: Беликов Диомид Аверьянович
Мать ребёнка: Беликова Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
06.09.1890
Сын: Беликов Михаил Аверьянович
Мать ребёнка: Беликова Мария Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно