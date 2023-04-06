Беликов Аверьян Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеликов Аверьян Стефанович

Беликов Аверьян Стефанович

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: Беликов Стефан Павлович

Мать: Беликова Ефимия Григорьевна

Рождение ребёнка
09.08.1873

Сын: Беликов Тихон Аверьянович

Мать ребёнка: Беликова Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
26.07.1875

Сын: Беликов Пантелеймон Аверьянович

Мать ребёнка: Беликова Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
18.12.1876

Дочь: Юлиана Аверьяновна

Мать ребёнка: Беликова Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
10.03.1881

Сын: Беликов Григорий Аверьянович

Мать ребёнка: Беликова Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
13.03.1883

Дочь: Екатерина Аверьяновна

Мать ребёнка: Беликова Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
25.04.1885

Дочь: Подзолкина Ирина Аверьяновна

Мать ребёнка: Беликова Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
15.08.1887

Сын: Беликов Диомид Аверьянович

Мать ребёнка: Беликова Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
06.09.1890

Сын: Беликов Михаил Аверьянович

Мать ребёнка: Беликова Мария Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беликова Мария Прокофьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close