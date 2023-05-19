Беликов Стефан Павлович
Место рождения
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиДо 1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: Беликов Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1830
Рождение ребёнка
20.06.1832
Сын: Беликов Мефодий Стефанович
Мать ребёнка: Беликова Ефимия Григорьевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Беликова Ефимия Григорьевна
Рождение ребёнка
До 1853
Сын: Беликов Аверьян Стефанович
Мать ребёнка: Беликова Ефимия Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1854