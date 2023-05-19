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Беликов Стефан Павлович

Место рождения

Приморск

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

До 1854

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: Беликов Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1830

Жена: Беликова Ефимия Григорьевна

Рождение ребёнка
20.06.1832

Сын: Беликов Мефодий Стефанович

Мать ребёнка: Беликова Ефимия Григорьевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Беликов Петр Стефанович

Мать ребёнка: Беликова Ефимия Григорьевна

Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Беликов Аверьян Стефанович

Мать ребёнка: Беликова Ефимия Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1854
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