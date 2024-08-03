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Прыгов Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1922

Отец: Прыгов Яков Тимофеевич

Мать: Прыгова Анна Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прыгова Анна Павловна

Рождение ребёнка
16.04.1948

Дочь: Прыгова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Прыгова Анна Павловна

Рождение ребёнка
09.04.1949

Сын: Прыгов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Прыгова Анна Павловна

Рождение ребёнка
05.05.1953

Сын: Прыгов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Прыгова Анна Павловна

Рождение ребёнка
20.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прыгова Анна Павловна

Смерть
Неизвестно

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