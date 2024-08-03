Прыгов Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1922
Отец: Прыгов Яков Тимофеевич
Мать: Прыгова Анна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прыгова Анна Павловна
Рождение ребёнка
16.04.1948
Дочь: Прыгова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Прыгова Анна Павловна
Рождение ребёнка
09.04.1949
Сын: Прыгов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Прыгова Анна Павловна
Рождение ребёнка
05.05.1953
Сын: Прыгов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Прыгова Анна Павловна
Рождение ребёнка
20.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прыгова Анна Павловна
Смерть
Неизвестно