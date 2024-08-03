Прыгов Яков Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1890
Отец: Прыгов Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прыгова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
10.01.1920
Дочь: Прыгова Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: Прыгова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
14.08.1922
Мать ребёнка: Прыгова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
?.08.1926
Дочь: Прыгова Зоя Яковлевна
Мать ребёнка: Прыгова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
24.11.1927
Дочь: Прыгова Августина Яковлевна
Мать ребёнка: Прыгова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
?.04.1930
Мать ребёнка: Прыгова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
16.09.1935
Мать ребёнка: Прыгова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
16.12.1939
Сын: Прыгов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Прыгова Анна Семёновна
Смерть
Неизвестно