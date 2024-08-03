Прыгов Яков Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрыгов Яков Тимофеевич

Прыгов Яков Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1890

Отец: Прыгов Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прыгова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
10.01.1920

Дочь: Прыгова Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: Прыгова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
14.08.1922

Сын: Прыгов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Прыгова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
?.08.1926

Дочь: Прыгова Зоя Яковлевна

Мать ребёнка: Прыгова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
24.11.1927

Дочь: Прыгова Августина Яковлевна

Мать ребёнка: Прыгова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
?.04.1930

Сын: Прыгов Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Прыгова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
16.09.1935

Сын: Прыгов Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Прыгова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
16.12.1939

Сын: Прыгов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Прыгова Анна Семёновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.