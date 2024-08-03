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Прыгова Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прыгов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
16.04.1948

Дочь: Прыгова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Прыгов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
09.04.1949

Сын: Прыгов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Прыгов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
05.05.1953

Сын: Прыгов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Прыгов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
20.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прыгов Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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