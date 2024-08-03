Прыгова Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1948
Дочь: Прыгова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Прыгов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
09.04.1949
Сын: Прыгов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Прыгов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
05.05.1953
Сын: Прыгов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Прыгов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
20.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прыгов Николай Яковлевич
Смерть
Неизвестно