Афонина Евгения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина Евгения Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1923

Сын: Афонин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Афонин Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Афонин Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Афонин Дмитрий Егорович

Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Афонина Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Афонин Дмитрий Егорович

Смерть
Неизвестно
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