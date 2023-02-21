Афонина Евгения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1923
Сын: Афонин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Афонин Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Афонин Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Афонин Дмитрий Егорович
Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Афонина Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Афонин Дмитрий Егорович
Смерть
Неизвестно