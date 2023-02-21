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Афонина Зинаида Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Афонин Дмитрий Егорович

Мать: Афонина Евгения Григорьевна

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