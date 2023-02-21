Лаговская Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1889
Сын: Лаговский Иван Аркадьевич
Отец ребёнка: Лаговский Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1892
Сын: Лаговский Михаил Аркадьевич
Отец ребёнка: Лаговский Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Екатерина Аркадьевна
Отец ребёнка: Лаговский Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Лидия Аркадьевна
Отец ребёнка: Лаговский Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Лаговский Глеб Аркадьевич
Отец ребёнка: Лаговский Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Лаговский Борис Аркадьевич
Отец ребёнка: Лаговский Аркадий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно