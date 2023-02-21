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Лаговская Варвара Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1889

Сын: Лаговский Иван Аркадьевич

Отец ребёнка: Лаговский Аркадий Иванович

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.09.1892

Сын: Лаговский Михаил Аркадьевич

Отец ребёнка: Лаговский Аркадий Иванович

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Екатерина Аркадьевна

Отец ребёнка: Лаговский Аркадий Иванович

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Лидия Аркадьевна

Отец ребёнка: Лаговский Аркадий Иванович

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Лаговский Глеб Аркадьевич

Отец ребёнка: Лаговский Аркадий Иванович

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Лаговский Борис Аркадьевич

Отец ребёнка: Лаговский Аркадий Иванович

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаговский Аркадий Иванович

Смерть
Неизвестно
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