Лаговский Иван Аркадьевич
Место рождения
Дата рождения08.09.1889
Дата смерти03.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1889
Место жительства
С 1889 по 1897
Место жительства
С 1897 по 1903
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
С 1903 по 1908
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1908 по 1913
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1913
г. Екатеринослав, Екатеринославский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1933 по 1940
г. Тарту, Эстония
Место жительства
С 1940 по 1941
Смерть
03.07.1941