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Тищенко Калиник Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1843

Дата смерти

20.06.1906

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843

Отец: Тищенко Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1861

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Дочь: Тищенко Матрона Калиниковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Тищенко Зиновий Калиникович

Мать ребёнка: не указана

по возрасту смерти родился в 1865 г., по возрасту брака - в 1867 г. сын государственного крестьянина
Рождение ребёнка
05.10.1875

Дочь: Тищенко Харитина Калиниковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1878

Сын: Тищенко Кирилл Калиникович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1881

Сын: Тищенко Иоанн Калиникович

Мать ребёнка: не указана

крестные - Митрофан Пантелеймонович Гладыш и Елена Ефимовна Тещенкова, крестьяне
Рождение ребёнка
10.01.1887

Сын: Татьяна Калиниковна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.06.1906
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