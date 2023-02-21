Тищенко Калиник Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1843
Дата смерти20.06.1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1843
Отец: Тищенко Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1861
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Дочь: Тищенко Матрона Калиниковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Тищенко Зиновий Калиникович
Мать ребёнка: не указана
по возрасту смерти родился в 1865 г., по возрасту брака - в 1867 г. сын государственного крестьянина
Рождение ребёнка
05.10.1875
Дочь: Тищенко Харитина Калиниковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1878
Сын: Тищенко Кирилл Калиникович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1881
Сын: Тищенко Иоанн Калиникович
Мать ребёнка: не указана
крестные - Митрофан Пантелеймонович Гладыш и Елена Ефимовна Тещенкова, крестьяне
Рождение ребёнка
10.01.1887
Сын: Татьяна Калиниковна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.06.1906