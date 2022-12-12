Тищенко Ефим
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Сын: Тищенко Григорий Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Дочь: Тищенко Ефросиния Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно