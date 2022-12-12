Тищенко Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТищенко Ефим

Тищенко Ефим

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Место рождения

Райгородок

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Тищенко Кирилл Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Сын: Тищенко Григорий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Дочь: Тищенко Ефросиния Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Сын: Тищенко Калиник Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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