Егорова (Перегудова) Марина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорова (Перегудова) Марина Алексеевна

Егорова (Перегудова) Марина Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1961

Дата смерти

13.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1961

Отец: Перегудов Алексей Федорович

Мать: Перегудова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
17.12.1980

Сын: Егоров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Юдаев Александр

Рождение ребёнка
21.02.1987

Сын: Егоров Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Егоров Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колмакова Алена Александровна

Отец ребёнка: Егоров Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдаев Александр

Смерть
13.02.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close