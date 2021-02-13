Егорова (Перегудова) Марина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1961
Дата смерти13.02.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1961
Рождение ребёнка
17.12.1980
Сын: Егоров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Юдаев Александр
Рождение ребёнка
21.02.1987
Сын: Егоров Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Егоров Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колмакова Алена Александровна
Отец ребёнка: Егоров Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдаев Александр
Смерть
13.02.2021