Перегудова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1940
Дата смерти01.06.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1961
Дочь: Егорова Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Перегудов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
18.03.1971
Дочь: Заборина Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Перегудов Алексей Федорович
Смерть
01.06.2004