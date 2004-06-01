Перегудова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перегудова Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1940

Дата смерти

01.06.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1961

Дочь: Егорова Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Перегудов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
18.03.1971

Дочь: Заборина Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Перегудов Алексей Федорович

Смерть
01.06.2004
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