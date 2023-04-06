Ковтун (Гладышева) Ирина Стефановна
Место рождения
Дата рождения13.04.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1843
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Бракосочетание
17.02.1860
Рождение ребёнка
28.07.1863
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Ковтун Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Ковтун Иван Трофимович
Рождение ребёнка
02.02.1868
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ковтун Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Подзолкина Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Ковтун Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Евдокимова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ковтун Иван Трофимович
Рождение ребёнка
17.08.1879
Отец ребёнка: Ковтун Иван Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно