Ковтун (Гладышева) Ирина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтун (Гладышева) Ирина Стефановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

13.04.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1843

Отец: Гладышев Стефан Акимович

Мать: Гладышева Агафья Васильевна

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Бракосочетание
17.02.1860

Муж: Ковтун Иван Трофимович

Рождение ребёнка
28.07.1863

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Ковтун Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Ковтун Николай Иванович

Отец ребёнка: Ковтун Иван Трофимович

Рождение ребёнка
02.02.1868

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ковтун Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Подзолкина Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Ковтун Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Евдокимова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ковтун Иван Трофимович

Рождение ребёнка
17.08.1879

Сын: Ковтун Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ковтун Иван Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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