Ковтун Иван Трофимович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1860
Жена: Ковтун Ирина Стефановна
Рождение ребёнка
28.07.1863
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Ковтун Ирина Стефановна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Ковтун Ирина Стефановна
Рождение ребёнка
02.02.1868
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ковтун Ирина Стефановна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Подзолкина Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Ковтун Ирина Стефановна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Евдокимова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Ковтун Ирина Стефановна
Рождение ребёнка
17.08.1879
Мать ребёнка: Ковтун Ирина Стефановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно