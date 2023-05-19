Ковтун Иван Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовтун Иван Трофимович

Ковтун Иван Трофимович

Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
17.02.1860

Жена: Ковтун Ирина Стефановна

Рождение ребёнка
28.07.1863

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Ковтун Ирина Стефановна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Ковтун Николай Иванович

Мать ребёнка: Ковтун Ирина Стефановна

Рождение ребёнка
02.02.1868

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ковтун Ирина Стефановна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Подзолкина Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Ковтун Ирина Стефановна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Евдокимова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Ковтун Ирина Стефановна

Рождение ребёнка
17.08.1879

Сын: Ковтун Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ковтун Ирина Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно