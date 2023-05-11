Гладышева Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева Агафья Васильевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1815

Дата смерти

08.06.1851

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1835

Сын: Гладышев Андрей Стефанович

Отец ребёнка: Гладышев Стефан Акимович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Гладышев Лукьян Стефанович

Отец ребёнка: Гладышев Стефан Акимович

Рождение ребёнка
22.02.1840

Сын: Гладышев Тарас Стефанович

Отец ребёнка: Гладышев Стефан Акимович

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
13.04.1843

Дочь: Ковтун Ирина Стефановна

Отец ребёнка: Гладышев Стефан Акимович

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Фекла Стефановна

Отец ребёнка: Гладышев Стефан Акимович

Рождение ребёнка
До 1851

Сын: Гладышев Неизвестно Стефанович

Отец ребёнка: Гладышев Стефан Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Стефан Акимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.06.1851
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