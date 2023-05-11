Гладышева Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти08.06.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1835
Сын: Гладышев Андрей Стефанович
Отец ребёнка: Гладышев Стефан Акимович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гладышев Лукьян Стефанович
Отец ребёнка: Гладышев Стефан Акимович
Рождение ребёнка
22.02.1840
Сын: Гладышев Тарас Стефанович
Отец ребёнка: Гладышев Стефан Акимович
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
13.04.1843
Дочь: Ковтун Ирина Стефановна
Отец ребёнка: Гладышев Стефан Акимович
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Фекла Стефановна
Отец ребёнка: Гладышев Стефан Акимович
Рождение ребёнка
До 1851
Сын: Гладышев Неизвестно Стефанович
Отец ребёнка: Гладышев Стефан Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.06.1851