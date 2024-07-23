Летовальцев Ефим Михайлович
Место рожденияд. Харитоновская, Скорюково тож
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1840
Сын: Летовальцев Илья Ефимович
Мать ребёнка: Летовальцева Марфа Антоновна
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1842
Сын: Летовальцев Потап Ефимович
Мать ребёнка: Летовальцева Марфа Антоновна
д. Харитоновская, Скорюково тож
Смерть
Неизвестно