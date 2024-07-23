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Летовальцев Ефим Михайлович

Место рождения

д. Харитоновская, Скорюково тож

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Летовальцев Михаил Васильевич

Мать: Летовальцева Анна Саввична (Савиновна)

д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летовальцева Марфа Антоновна

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1840

Сын: Летовальцев Илья Ефимович

Мать ребёнка: Летовальцева Марфа Антоновна

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1842

Сын: Летовальцев Потап Ефимович

Мать ребёнка: Летовальцева Марфа Антоновна

д. Харитоновская, Скорюково тож
Смерть
Неизвестно

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