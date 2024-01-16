Летовальцев Михаил Васильевич
Место рожденияд. Харитоновская, Скорюково тож
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1790
Сын: Летовальцев Игнат (Игнатий) Михайлович
Мать ребёнка: Летовальцева Анна Саввична (Савиновна)
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1792
Сын: Летовальцев Аврам (Абрам) Михайлович
Мать ребёнка: Летовальцева Анна Саввична (Савиновна)
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Мария (Марья) Михайловна
Мать ребёнка: Летовальцева Анна Саввична (Савиновна)
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1799
Сын: Тимофей Михайлович Летовальцев
Мать ребёнка: Летовальцева Анна Саввична (Савиновна)
д. Харитоновская
Рождение ребёнка
1800
Сын: Летовальцев Антон Михайлович
Мать ребёнка: Летовальцева Анна Саввична (Савиновна)
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1806
Сын: Летовальцев Ефим Михайлович
Мать ребёнка: Летовальцева Анна Саввична (Савиновна)
д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно