Летовальцев Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛетовальцев Михаил Васильевич

Летовальцев Михаил Васильевич

Место рождения

д. Харитоновская, Скорюково тож

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Летовальцев Василий Егорович

Мать: Летовальцева Татьяна Евдокимова

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1790

Сын: Летовальцев Игнат (Игнатий) Михайлович

Мать ребёнка: Летовальцева Анна Саввична (Савиновна)

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1792

Сын: Летовальцев Аврам (Абрам) Михайлович

Мать ребёнка: Летовальцева Анна Саввична (Савиновна)

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Мария (Марья) Михайловна

Мать ребёнка: Летовальцева Анна Саввична (Савиновна)

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1799

Сын: Тимофей Михайлович Летовальцев

Мать ребёнка: Летовальцева Анна Саввична (Савиновна)

д. Харитоновская
Рождение ребёнка
1800

Сын: Летовальцев Антон Михайлович

Мать ребёнка: Летовальцева Анна Саввична (Савиновна)

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1806

Сын: Летовальцев Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Летовальцева Анна Саввична (Савиновна)

д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летовальцева Устинья Яковлевна

д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летовальцева Анна Саввична (Савиновна)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close