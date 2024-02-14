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Рахматуллин Минивали

Место рождения

Денискино, Самарская губерния, Российская Империя

Дата рождения

14.07.1906

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1906

Отец: Рахматуллин Минигали

Мать: Рахматуллина Нурдида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахматуллина Гайша

Работа или профессия
Между 1920 и 1940
Кузнец
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Богданова (Рахматуллина) Шагида

Мать ребёнка: Рахматуллина Гайша

Военная служба
1941
На Карельский фронт
Работа или профессия
1981
Мулла
Смерть
1990

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