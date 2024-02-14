Рахматуллин Минивали
Место рожденияДенискино, Самарская губерния, Российская Империя
Дата рождения14.07.1906
Дата смерти1990
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1906
Отец: Рахматуллин Минигали
Мать: Рахматуллина Нурдида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рахматуллина Гайша
Работа или профессия
Между 1920 и 1940
Кузнец
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Богданова (Рахматуллина) Шагида
Мать ребёнка: Рахматуллина Гайша
Военная служба
1941
На Карельский фронт
Работа или профессия
1981
Мулла
Смерть
1990