Рахматуллина Нурдида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллина Нурдида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахматуллин Минигали

Рождение ребёнка
14.07.1906

Сын: Рахматуллин Минивали

Отец ребёнка: Рахматуллин Минигали

Рождение ребёнка
1915

Сын: Рахматуллин Зуфар

Отец ребёнка: Рахматуллин Минигали

Смерть
Неизвестно

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