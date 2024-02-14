Рахматуллин Минигали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллин Минигали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рахматулла

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахматуллина Нурдида

Рождение ребёнка
14.07.1906

Сын: Рахматуллин Минивали

Мать ребёнка: Рахматуллина Нурдида

Рождение ребёнка
1915

Сын: Рахматуллин Зуфар

Мать ребёнка: Рахматуллина Нурдида

Смерть
Неизвестно

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