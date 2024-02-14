Рахматуллин Минигали
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рахматулла
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рахматуллина Нурдида
Рождение ребёнка
14.07.1906
Сын: Рахматуллин Минивали
Мать ребёнка: Рахматуллина Нурдида
Рождение ребёнка
1915
Сын: Рахматуллин Зуфар
Мать ребёнка: Рахматуллина Нурдида
Смерть
Неизвестно