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Анастасия Стефанова

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Место рождения

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: Стефан Васильев

Мать: Анастасия Анисимова

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1802

Муж: Савостей (Севастьян) Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.03.1803

Дочь: Матрона Севастьянова

Отец ребёнка: Савостей (Севастьян) Парфенов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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