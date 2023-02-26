Анастасия Стефанова
Место рожденияд.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: Стефан Васильев
Мать: Анастасия Анисимова
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1802
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.03.1803
Дочь: Матрона Севастьянова
Отец ребёнка: Савостей (Севастьян) Парфенов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно