Анастасия Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Анисимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

04.02.1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1764 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Фёкла Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Васильев

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1785

Дочь: Анастасия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Васильев

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1793

Дочь: Варвара Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Васильев

Рождение ребёнка
19.03.1794

Дочь: Дария Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Васильев

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1798

Сын: Артемий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Васильев

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Васильев

Смерть
04.02.1800
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
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