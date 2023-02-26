Анастасия Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти04.02.1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Фёкла Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Васильев
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1785
Дочь: Анастасия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Васильев
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1793
Дочь: Варвара Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Васильев
Рождение ребёнка
19.03.1794
Дочь: Дария Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Васильев
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1798
Сын: Артемий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Васильев
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Васильев
Смерть
04.02.1800
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.