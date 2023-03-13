Иевлева (Деулина) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева (Деулина) Анастасія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Деулинъ Родионъ

Мать: Деулина Феоктиста (Сиклитикия)

Рождение ребёнка
20.11.1888

Дочь: Иевлева Варвара

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1891

Сын: Иевлевъ Иванъ

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1893

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1896

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1898

Сын: Иевлевъ Георгий

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1905

Сын: Иевлевъ Дмитрий

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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