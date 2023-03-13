Иевлева (Деулина) Анастасія
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Деулинъ Родионъ
Рождение ребёнка
20.11.1888
Дочь: Иевлева Варвара
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.01.1891
Сын: Иевлевъ Иванъ
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.05.1893
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.01.1896
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.04.1898
Сын: Иевлевъ Георгий
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.10.1905
Сын: Иевлевъ Дмитрий
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ