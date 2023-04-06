Деулина (Баушкина) Феоктиста (Сиклитикия)
Место рождения
Дата рождения01.01.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1850
Отец: Баушкинъ Христофоръ
Мать: Баушкина Марья
Бракосочетание
03.02.1867
Муж: Деулинъ Родионъ
Рождение ребёнка
16.12.1867
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Деулинъ Родионъ
Рождение ребёнка
15.02.1870
Дочь: Бычкова Евдокія
Отец ребёнка: Деулинъ Родионъ
Рождение ребёнка
29.09.1874
Сын: Деулинъ Андрей
Отец ребёнка: Деулинъ Родионъ
Рождение ребёнка
12.01.1879
Сын: Деулинъ Петръ
Отец ребёнка: Деулинъ Родионъ
Рождение ребёнка
31.12.1883
Сын: Деулинъ Иванъ
Отец ребёнка: Деулинъ Родионъ
Рождение ребёнка
1888
Сын: Деулинъ Максимъ
Отец ребёнка: Деулинъ Родионъ
Рождение ребёнка
18.06.1892
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Деулинъ Родионъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деулинъ Сергей
Отец ребёнка: Деулинъ Родионъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иевлева Анастасія
Отец ребёнка: Деулинъ Родионъ