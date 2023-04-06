Деулина (Баушкина) Феоктиста (Сиклитикия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деулина (Баушкина) Феоктиста (Сиклитикия)

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1850

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1850

Отец: Баушкинъ Христофоръ

Мать: Баушкина Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1867

Муж: Деулинъ Родионъ

Рождение ребёнка
16.12.1867

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Деулинъ Родионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1870

Дочь: Бычкова Евдокія

Отец ребёнка: Деулинъ Родионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1874

Сын: Деулинъ Андрей

Отец ребёнка: Деулинъ Родионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1879

Сын: Деулинъ Петръ

Отец ребёнка: Деулинъ Родионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.12.1883

Сын: Деулинъ Иванъ

Отец ребёнка: Деулинъ Родионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1888

Сын: Деулинъ Максимъ

Отец ребёнка: Деулинъ Родионъ

Рождение ребёнка
18.06.1892

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Деулинъ Родионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деулинъ Сергей

Отец ребёнка: Деулинъ Родионъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иевлева Анастасія

Отец ребёнка: Деулинъ Родионъ

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