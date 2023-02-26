Жуликов Сазонтий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуликов Сазонтий Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: Жуликов Яков

Мать: ?

Рождение ребёнка
1880

Сын: Жуликов Тимофей Сазонтиев

Мать ребёнка: Жулькова Екатерина Семёнова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Елена Сазонтьева

Мать ребёнка: Жулькова Екатерина Семёнова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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