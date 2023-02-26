Жуликов Сазонтий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: Жуликов Яков
Мать: ?
Рождение ребёнка
1880
Сын: Жуликов Тимофей Сазонтиев
Мать ребёнка: Жулькова Екатерина Семёнова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Елена Сазонтьева
Мать ребёнка: Жулькова Екатерина Семёнова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно