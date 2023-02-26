(Жуликова) Елена Сазонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жуликова) Елена Сазонтьева

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Жуликов Сазонтий Яковлев

Мать: Жулькова Екатерина Семёнова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
25.10.1909

Муж: Маркин Иван Иванов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1915

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Маркин Иван Иванов

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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