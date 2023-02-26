(Жуликова) Елена Сазонтьева
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
25.10.1909
Муж: Маркин Иван Иванов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1915
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Маркин Иван Иванов
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно