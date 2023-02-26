Жулькова Екатерина Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулькова Екатерина Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

10.04.1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Жуликов Тимофей Сазонтиев

Отец ребёнка: Жуликов Сазонтий Яковлев

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Елена Сазонтьева

Отец ребёнка: Жуликов Сазонтий Яковлев

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
10.04.1915
с.Орля Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от водянки
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