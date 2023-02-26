Жулькова Екатерина Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти10.04.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Жуликов Тимофей Сазонтиев
Отец ребёнка: Жуликов Сазонтий Яковлев
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Елена Сазонтьева
Отец ребёнка: Жуликов Сазонтий Яковлев
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
10.04.1915
с.Орля Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от водянки