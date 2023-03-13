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Ковригинъ Емельянъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ковригинъ Алексѣй

Мать: Ковригина Ольга

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Ковригина Евдокія Емельянова

Рождение ребёнка
1891

Сын: Ковригинъ Иванъ

Мать ребёнка: Ковригина Евдокія Емельянова

Рождение ребёнка
01.02.1894

Сын: Ковригинъ Федоръ

Мать ребёнка: Ковригина Евдокія Емельянова

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковригина Евдокія Емельянова

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