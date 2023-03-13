Ковригинъ Емельянъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Ковригинъ Алексѣй
Мать: Ковригина Ольга
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Ковригина Евдокія Емельянова
Рождение ребёнка
1891
Сын: Ковригинъ Иванъ
Мать ребёнка: Ковригина Евдокія Емельянова
Рождение ребёнка
01.02.1894
Сын: Ковригинъ Федоръ
Мать ребёнка: Ковригина Евдокія Емельянова
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно