Ковригина Евдокія Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Ковригинъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1891
Сын: Ковригинъ Иванъ
Отец ребёнка: Ковригинъ Емельянъ
Рождение ребёнка
01.02.1894
Сын: Ковригинъ Федоръ
Отец ребёнка: Ковригинъ Емельянъ
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковригинъ Емельянъ