Ковригина Евдокія Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригина Евдокія Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Ковригинъ Емельянъ

Рождение ребёнка
1891

Сын: Ковригинъ Иванъ

Отец ребёнка: Ковригинъ Емельянъ

Рождение ребёнка
01.02.1894

Сын: Ковригинъ Федоръ

Отец ребёнка: Ковригинъ Емельянъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковригинъ Емельянъ

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