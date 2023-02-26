Нестор Петров
Место рожденияд.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1882
Отец: Пётр Семёнов
д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.05.1900
Жена: Параскева Митрофанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно