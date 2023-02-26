Ульяния (Ольга) (Устиния) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяния (Ольга) (Устиния)

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Место рождения

д.Большие Барки Кошевичской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Большие Барки Кошевичской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.07.1881

Муж: Пётр Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1882

Сын: Нестор Петров

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1884

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Варвара Петрова

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

Рождение ребёнка
17.06.1894

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Наталия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

Рождение ребёнка
18.02.1899

Дочь: Феодосия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1900

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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