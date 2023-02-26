Ульяния (Ольга) (Устиния)
Место рожденияд.Большие Барки Кошевичской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Большие Барки Кошевичской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.07.1881
Муж: Пётр Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1882
Сын: Нестор Петров
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1884
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Варвара Петрова
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
Рождение ребёнка
17.06.1894
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Наталия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
Рождение ребёнка
18.02.1899
Дочь: Феодосия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1900
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно