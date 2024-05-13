Лукьянов Самсон Самсонович 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Самсон Самсонович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Лукьянов Самсон Григорьевич

Мать: Лукьянова Татьяна Тарасовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова (Тарасова) Евдокия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Лукьянова) Прасковья Самсоновна

Мать ребёнка: Лукьянова (Тарасова) Евдокия Федоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Лукьянов Дмитрий Самсонович

Мать ребёнка: Лукьянова (Тарасова) Евдокия Федоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Лукьянова) Екатерина Самсоновна

Мать ребёнка: Лукьянова (Тарасова) Евдокия Федоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Лукьянова) Синклития Самсоновна

Мать ребёнка: Лукьянова (Тарасова) Евдокия Федоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Лукьянова) Гликерья Самсоновна

Мать ребёнка: Лукьянова (Тарасова) Евдокия Федоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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