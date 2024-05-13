Лукьянов Самсон Самсонович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Лукьянова) Прасковья Самсоновна
Мать ребёнка: Лукьянова (Тарасова) Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Лукьянов Дмитрий Самсонович
Мать ребёнка: Лукьянова (Тарасова) Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Лукьянова) Екатерина Самсоновна
Мать ребёнка: Лукьянова (Тарасова) Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Лукьянова) Синклития Самсоновна
Мать ребёнка: Лукьянова (Тарасова) Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Лукьянова) Гликерья Самсоновна
Мать ребёнка: Лукьянова (Тарасова) Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно