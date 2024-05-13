Лукьянова (Тарасова) Евдокия Федоровна 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова (Тарасова) Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Самсон Самсонович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Лукьянова) Прасковья Самсоновна

Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Самсонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Лукьянов Дмитрий Самсонович

Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Самсонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Лукьянова) Екатерина Самсоновна

Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Самсонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Лукьянова) Синклития Самсоновна

Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Самсонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Лукьянова) Гликерья Самсоновна

Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Самсонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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