Лукьянова (Тарасова) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Лукьянова) Прасковья Самсоновна
Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Самсонович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Лукьянов Дмитрий Самсонович
Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Самсонович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Лукьянова) Екатерина Самсоновна
Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Самсонович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Лукьянова) Синклития Самсоновна
Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Самсонович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Лукьянова) Гликерья Самсоновна
Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Самсонович
Смерть
Неизвестно