Лукьянова Татьяна Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Лукьянова) Акулина Самсоновна
Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Григорьевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Лукьянов Мамон Самсонович
Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Григорьевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Лукьянов Алексей Самсонович
Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Григорьевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Григорьевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Лукьянов Тимофей Самсонович
Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Григорьевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Лукьянов Самсон Самсонович
Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Григорьевич
Смерть
1879