Лукьянова Татьяна Тарасовна 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Татьяна Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Самсон Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Лукьянова) Акулина Самсоновна

Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Григорьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Лукьянов Мамон Самсонович

Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Григорьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Лукьянов Алексей Самсонович

Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Григорьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Лукьянов Петр Самсонович

Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Григорьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Лукьянов Тимофей Самсонович

Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Григорьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Лукьянов Самсон Самсонович

Отец ребёнка: Лукьянов Самсон Григорьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1879
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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